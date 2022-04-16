ESENYURT'TA BALTALI YOL VERME KAVGASI - Son Dakika
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ESENYURT'TA BALTALI YOL VERME KAVGASI

16.04.2022 10:38

ESENYURT'TA BALTALI YOL VERME KAVGASIErol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta yol verme kavgasında otomobil sürücüsü, bagajdan aldığı baltayla motosikletlinin üzerine yürüdü.

ESENYURT'TA BALTALI YOL VERME KAVGASI

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta yol verme kavgasında otomobil sürücüsü, bagajdan aldığı baltayla motosikletlinin üzerine yürüdü. O anlar hem güvenlik kamerası hem de motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Otomobil sürücüsü, yanında giden motosikletliyle yol verme tartışması yaşadı. 100 metre sonra ara sokağa giren ikili arasında sözlü tartışma devam etti. Motosiklet sürücüsünün durması üzerine, otomobilin sürücüsü de durarak bagajından balta aldı. Motosiklet sürücüsü, elindeki baltayla üzerine gelen otomobil sürücüsünü güçlükle sakinleştirdi. Daha sonra iki sürücü olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası ve motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESENYURT'TA BALTALI YOL VERME KAVGASI
ESENYURT'TA BALTALI YOL VERME KAVGASI
ESENYURT'TA BALTALI YOL VERME KAVGASI

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Motosiklet, Otomobil, Esenyurt, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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