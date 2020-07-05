Esenyurt'ta bariyerlere çarpan araç yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika

Esenyurt'ta bariyerlere çarpan araç yan yattı: 3 yaralı

Bariyerlere çarpıp yan yatan aracında sıkıştı

İSTANBUL - Eenyurt'ta virajı kaçıran otomobilin ani şerit değiştirmesi kazaya yol açtı. Kamyonetin çarptığı aniden şerit değiştiren araç, yan yattı. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Kaza Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre caddede seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü virajı kaçıracağını görünce aniden şerit değiştirdi.

Aniden şerit değiştiren araca, arkadan gelen bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak yan yattı. Yan yatan araçta bulunan 2'si kadın 3 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı. Araçtan çıkarılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.