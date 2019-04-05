Esenyurt'ta Başka Bir Kadınla Gördüğü Erkek Arkadaşını Bıçakladı

Esenyurt'ta Suriyeli kadın, başka bir kadınla gördüğü vatandaşı olan erkek arkadaşını elinden bıçakladı.





Esenyurt'ta Suriyeli kadın, başka bir kadınla gördüğü vatandaşı olan erkek arkadaşını elinden bıçakladı. Olayla ilgili Suriyeli 3 kadın gözaltına alınırken yaralı Suriyeli erkek ise hastaneye kaldırıldı.



Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1282 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla yolda yürüyen Suriyeli kadın, vatandaşı olan Muhammed adlı erkek arkadaşını, yine vatandaşı olan başka bir kadınla gördü. Grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu genç kadın, Muhammed adlı erkek arkadaşını bıçaklayarak elinden yaraladı. Yaralı Muhammed, eline ip bağlayarak kan kaybı için önlem aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Suriyeli 3 kadını gözaltına alırken yaralı genci de hemen yakındaki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



Görüntü Dökümü:



-----------------



Cep telefonu kamerası görüntüleri



-Grup arasında yaşanan kavga



-Çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalışması



-Yaralı gencin elini bağlaması



-Polis ekiplerinin gelmesi



-Bir polisin yaralıyı yürüyerek hastaneye götürmesi - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Başka Bir Kadınla Gördüğü Erkek Arkadaşını Sokak Ortasında Bıçakladı

Tanzime Alternatif Geliyor! CHP'li Belediyeler Halk Marketler Kuracak

Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı

Son Dakika! Adalet Bakanı: A Partisi, B Partisi Değil, Kim Kazanırsa Tebrik Etmek Gerekir