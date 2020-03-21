Esenyurt'ta baskı malzemesi deposu alev alev yandı - Son Dakika

ESENYURT'ta tekstil ürünlerine baskı yapmakta kullanılan polyester film maddelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Deponun yanarak kullanılmaz hale geldiği yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Esenyurt Atatürk Mahallesi Kasırga Sokak'taki 3 katlı binanın üçüncü katında bulunan polyester film malzeme deposunda saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt, Bakırköy, Şişli, Başakşehir, Beylikdüzü ve Avcılar'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın ise bu sıralarda kimyasal maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken; itfaiye ekipleri de alev alev yanan depoya müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri depoda uzun süre de soğutma çalışması yaptı.

Yangın sırasında depoda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangın nedeniyle yaklaşık 800 metre karelik depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.