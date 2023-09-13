Esenyurt'ta bir kadın, cadde ortasında başörtülü kadınlara saldırdı - Son Dakika

Esenyurt'ta bir kadın, cadde ortasında başörtülü kadınlara saldırdı

Son Güncelleme: 13.09.2023 17:18

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın, yoldan geçen başörtülü kadınlara saldırdı. O anlar bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan şüpheli kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadın, gündüz vakti cadde ortasında başörtülü kadınlara saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

ÇOCUKLU BİR KADINI KOVALADI

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan olayda, kadının ilk olarak başörtülü bir kadınla kavga ettiği görüldü. Görüntünün devamında ise caddede küçük çocuğuyla yürüyen başka bir başörtülü kadını kovalayan kadının bağırdığı anlar kameralara yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşananlardan dolayı tedirgin olan mahalleli, polise haber verdi. Şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3. Sayfa

İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta bir kadın, cadde ortasında başörtülü kadınlara saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir kadın, cadde ortasında başörtülü kadınlara saldırdı - Son Dakika
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