İstanbul'da caddede yürüyen başörtülü kadınlara saldıran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da caddede yürüyen başörtülü kadınlara saldıran şüpheli gözaltına alındı

Son Güncelleme: 13.09.2023 19:53

İstanbul Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldırdığı belirlenen şüpheli kadın yakalandı. Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada "Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen S.J. isimli kadın Esenyurt ilçesinde gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği, Esenyurt ilçesinde caddede yürüyen başörtülü kadınlara saldıran şüpheli kadına ilişkin, "Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen S.J. isimli kadın Esenyurt ilçesinde gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır." açıklaması yaptı.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA SALDIRDI

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince ilçedeki Bağdat Caddesi'nde bir kadının yoldan geçen başörtülü bir kişiye saldırdığı belirlendi. Yoldan geçen başka bir başörtülü kadını da kovaladığı anlaşılan şüpheli, caddedeki araçlara da tekme attı.

Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldıran şüpheli kadın gözaltına alındı, İstanbul Valiliğinden açıklama geldi

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İhbar üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan polis, zanlının kimliğinin S.J. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli S.J. emniyete götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliğinin yazılı açıklamasında, bugün saat 14.20 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bir kadının çevredeki insanlara saldırmasıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen S.J. isimli kadın Esenyurt ilçesinde gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da caddede yürüyen başörtülü kadınlara saldıran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da caddede yürüyen başörtülü kadınlara saldıran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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