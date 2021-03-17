ESENYURT'TA, BAVUL İÇİNDE YARIM MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU YAKALANDI - Son Dakika

Esenyurt'ta, Nijerya uyruklu oldukları öğrenilen kişilere ait adreslere yapılan operasyonda, bir bavulun içinde değeri yaklaşık 500 bin lira olan bonzai yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 5 yabancı uyruklu şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Narkotik ekipleri, Namık Kemal Mahallesinde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin gece saatlerinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri, şüphelilerin 2 farklı adreslerde uyuşturucu sakladığını belirledi. Eşzamanlı olarak 2 adrese düzenlenen operasyonda bazanın altındaki bavulun içinde yaklaşık değeri 500 bin lira olan 16 kilo 500 gram ağırlığında bonzai maddesi, satışa hazır halde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda1'i kadın olmak üzere 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.