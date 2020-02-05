Esenyurt'ta bayat ekmek kavgası kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta bayat ekmek kavgası kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta bayat ekmek kavgası kamerada

6 saat önce

ESENYURT'ta fırından aldığı ekmeğin bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek isteyen vatandaş ile fırıncı arasında kavga çıktı.

Esenyurt'ta bayat ekmek kavgası kamerada, System.String[]
ESENYURT'ta fırından aldığı ekmeğin bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek isteyen vatandaş ile fırıncı arasında kavga çıktı. Kavgada müşteri, bıçakla fırıncıyı yaralarken kavga anları ve vatandaşların ayırmaya çalışmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen perşembe saat 19.00'da Esenyurt'taki bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor hocası Uğur Y. her zaman ekmek aldığı fırına geldi. Uğur Y., fırın sahibi Metin D.'nin verdiği ekmeği bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek istedi. Uğur Y. ile Metin D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Uğur Y. fırına geldiği aracındaki bıçağı alarak, yine fırına girdi. Uğkur Y.'nin elindeki bıçağı gören diğer müşteriler araya girmek istedi. O sırada Uğur Y., Metin D.'yi karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin D.'yi Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli Esenyurt Asayiş Büro ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına aldı. Metin D.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, kavga anları ve vatandaşların araya girmeye çalışması kameraya yansıdı.


- İstanbul
Esenyurt, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Japonya korona virüsü karantina süresini 10 güne düşürecek
KDK'dan acil tıp teknisyenlerini sevindiren mesai ve harcırah kararı Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 19:55:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta bayat ekmek kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]