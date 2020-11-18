ESENYURT'taki İstiklal Mahallesi'nde bir GSM şirketi tarafından binasına baz istasyonu kurulmasına izin veren kişi ile buna karşı çıkanlar arasında tekme, tokat ve sopalı kavga çıktı. Kavga, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kuşkonmaz Sokak'ta dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir GSM şirketi ile anlaşarak binasının üstüne baz istasyonu kurulmasına izin veren kişi ile buna karşı çıkan mahalle sakinleri arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Baz istasyonunu kurmaya gelenler ile buna karşı çıkanlar arasındaki kavga, çağrılan polisin gelmesi ile bastırıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı.

Mahalle sakinleri GSM baz istasyonları nedeniyle baş ağrısı ve diğer hastalıkların arttığını, sağlıklarını korumak için buna karşı çıktıklarını anlattı. Bir mahalle sakini baz istasyonu kurulmasına izin veren kişinin "Adamları getirir bunu kurdururum, kimse engel olamaz" dediğini söyledi. Baz istasyonu kurulmasını isteyen kişinin getirttiği yaklaşık 10 kişinin çeşitli dükkanlarda devreye girmek için bekledikleri daha sonra bunların da mahalle sakinlerine saldırdığı öne sürüldü. Kavga ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tekme, tokat ve sopalı kavga çıktığı, kavgada bir kadının dövüldüğü yer alıyor. Dayak yiyen kadının sağlık kontrolünden geçirildiği ve kendisine saldıranlardan şikayetçi olduğu kaydedildi.