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Esenyurt'ta Bebeğini Poşete Koyarak Sokağa Atan Anne ve Anneanne Tutuklandı - Son Dakika

Esenyurt'ta Bebeğini Poşete Koyarak Sokağa Atan Anne ve Anneanne Tutuklandı

10.11.2023 21:48  - Güncelleme: 21:49

İstanbul Esenyurt'ta yeni doğan bebeğini poşete koyarak sokağa atan anne ve anneanne tutuklandı. Anne, ifadesinde bebeğin öleceğini bildiğini ancak kasten öldürmediğini söyledi. Olayın ardından bebeğin annesi ve anneannesi, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta yeni doğuş bebeğini poşete koyarak sokağa atan anne ile anneanne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ifadesinde, "Bebeği camdan bıraktığımda öleceğini biliyordum. Ancak kasten öldürmedim" dediği öğrenildi.

Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Suzan Ö. isimli kadın yeni doğurduğu bebeğini market poşeti içerisinde sokağa atmıştı. O esnada çocuğunu okula götüren bir adam sokaktan geçerken kıpırtı görmesi üzerine poşeti açmış, yeni doğan bebekle karşılaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlatmış, sağlık ekipleri de bebeği hastaneye götürmüştü. Hastanede tedavi altına alınan bebek hayatını kaybederken olaya ilişkin bebeğin annesi Suzan Ö. ile anneannesi Nilüfer G. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli anne kız emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Suzan Ö. burada verdiği ifadede bebeği doğduktan sonra çıplak vaziyette poşete sarıp camdan aşağı attığını söyleyerek, "Bunu yaptığım esnada annem uyuyordu. Doğum yaparken kanama oldu. Annemin polislerin kanlı eşyalar hakkında sorusuna neden elinin kesildiği yönünde beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Bebeği camdan bıraktığımda öleceğini biliyordum. Ancak kasten öldürmedim" dedi.

Şüpheli anne ve anneanne sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Toplum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Bebeğini Poşete Koyarak Sokağa Atan Anne ve Anneanne Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Bebeğini Poşete Koyarak Sokağa Atan Anne ve Anneanne Tutuklandı - Son Dakika
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