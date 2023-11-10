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Esenyurt'ta Bebeğini Poşete Koyup Sokağa Atan Kadın Tutuklandı - Son Dakika

Esenyurt'ta Bebeğini Poşete Koyup Sokağa Atan Kadın Tutuklandı

10.11.2023 12:39

Esenyurt'ta bir kadın, doğum yaptıktan sonra bebeğini market poşetine koyarak sokağa attı. Bebek, canlı halde bulunmasına rağmen hastanede hayatını kaybetti. Kadın ve annesi, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Esenyurt'ta S.M.Ö. isimli kadın, doğum yaptıktan sonra bebeğini market poşetine koyup sokağa attı. Canlı halde bulunan bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. S.M.Ö. ve annesi N.G., "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay, dün 07.00 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. S.M.Ö. isimli kadın, sabah 04.20 sıralarında tek başına doğum yaptı. Bebeğini poşete koyarak sokaktaki konteynerin yanına bıraktı. O esnada sokaktan geçen bir kişi, poşetin kıpırdadığını gördü. Poşeti açtığında içinde canlı halde bebek olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, bebeği hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, bebeğini sokağa atan S.M.Ö., ve annesi N.G.'yi gözaltına aldı. S.M.Ö. ve annesi N.G., "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Suç, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Bebeğini Poşete Koyup Sokağa Atan Kadın Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Bebeğini Poşete Koyup Sokağa Atan Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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