ESENYURT'TA BEKÇİLERDEN KAÇAN HIRSIZ JİLETLİ TELE TAKILDI - Son Dakika
Üye Girişi

ESENYURT'TA BEKÇİLERDEN KAÇAN HIRSIZ JİLETLİ TELE TAKILDI

17.07.2022 10:04

ESENYURT'ta, hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan hırsız, bekçilerden kaçarken girdiği evin bahçesindeki jiletli tellere takılması sonucu yakalandı.

ESENYURT'ta, hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan hırsız, bekçilerden kaçarken girdiği evin bahçesindeki jiletli tellere takılması sonucu yakalandı. Kovalamaca anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan şüpheli, bekçilerin devriye gezdiği görünce kaçmaya başladı. Şüphelinin kaçtığını fark eden bekçiler de peşinden koştu. Şüpheli, apartman aralarından atlayarak Emir Toprak'ın kedi baktığı bahçeye girdi. Bahçenin kapısına örülü halde bulunan jiletli tellere takılan hırsız, bekçilerin hemen arkasından gelmesi üzerine yakalandı. Yaşananlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

JİLETLİ TELLERDEN ÇIKAMADI

Yaşananları anlatan ev sahibi Emir Toprak, Hırsız, arka taraftan bizim bahçemize girmiş. Jiletli tellerle bahçeyi kapattık. Buraya giren kişi kolay kolay çıkamaz. Ben burada kedi beslediğim için burayı bu şekilde kapattım. Hırsız buraya girince kardeşim de bekçileri ön kapıdan içeri almış. Arka taraftan peşinde olan ekiplerle burada yakalamışlar. Jiletli tellerden çıkamadı. Telleri de bükmeyi denemiş ama işe yaramamış dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Kafeden kasa çalan hırsız kaçarken kameraya yakalandı Son dakika haber | Kafeden kasa çalan hırsız kaçarken kameraya yakalandı Güngören'de mağazaya giren hırsızlar, kendilerini uyaranlara kilit parçaları atıp kaçtı Güngören'de mağazaya giren hırsızlar, kendilerini uyaranlara kilit parçaları atıp kaçtı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA BEKÇİLERDEN KAÇAN HIRSIZ JİLETLİ TELE TAKILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:09 İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü
10:07 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
09:26 AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
09:22 Sibel Can konserinde olay çıktı! Sahneye çıkmak isteyen belediye başkanına güvenliklerin izin vermemesi sonucu tansiyon yükseldi
09:09 "Tehlikeli madde" taşıyan Ukrayna firmasının kargo uçağı, Yunanistan'a düştü! Çok sayıda patlama sesi sonrası yangın başladı
08:22 Freni boşalan kamyon, 9 araca çarptı! Hurdaya dönen araçlarını gören sürücüler şok yaşadılar
08:16 Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı
00:33 Doktorun "kalk git" dediğini iddia eden kadın, evinin banyosunda doğum yaptı
23:47 İngiltere'nin Türkiye'ye göçmen gönderme planıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Erdoğan bunu yapamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 11:13:14. #1.11#
SON DAKİKA: ESENYURT'TA BEKÇİLERDEN KAÇAN HIRSIZ JİLETLİ TELE TAKILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement