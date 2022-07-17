ESENYURT'TA BEKÇİLERDEN KAÇAN HIRSIZ JİLETLİ TELE TAKILDI

ESENYURT'ta, hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan hırsız, bekçilerden kaçarken girdiği evin bahçesindeki jiletli tellere takılması sonucu yakalandı. Kovalamaca anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan şüpheli, bekçilerin devriye gezdiği görünce kaçmaya başladı. Şüphelinin kaçtığını fark eden bekçiler de peşinden koştu. Şüpheli, apartman aralarından atlayarak Emir Toprak'ın kedi baktığı bahçeye girdi. Bahçenin kapısına örülü halde bulunan jiletli tellere takılan hırsız, bekçilerin hemen arkasından gelmesi üzerine yakalandı. Yaşananlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

JİLETLİ TELLERDEN ÇIKAMADI

Yaşananları anlatan ev sahibi Emir Toprak, Hırsız, arka taraftan bizim bahçemize girmiş. Jiletli tellerle bahçeyi kapattık. Buraya giren kişi kolay kolay çıkamaz. Ben burada kedi beslediğim için burayı bu şekilde kapattım. Hırsız buraya girince kardeşim de bekçileri ön kapıdan içeri almış. Arka taraftan peşinde olan ekiplerle burada yakalamışlar. Jiletli tellerden çıkamadı. Telleri de bükmeyi denemiş ama işe yaramamış dedi.