Esenyurt'ta Belediye ekiplerinden vatandaşlara sürpriz konser - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle dezenfekte çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sokak sakinlerine mini konser verdi. Ekiplerin mini konserleri balkonlarda bulunan vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak temizleme ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da mini konser verdi. Veteriner ve hayvan bakım uzmanları gitar ve trompet çalarak klasik şarkıları seslendirdi. Konseri duyan sokak sakinleri camlara çıkarak şarkılara eşlik etti. Veteriner İşleri Müdürü Halil Çalış, dezenfekte çalışmalarını sürdürürken halkın moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti. Yapılan çalışma hayranlıkla karşılandı. - İSTANBUL