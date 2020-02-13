Esenyurt'ta beton mikserinin çarptığı kişi öldü (1) - Son Dakika

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Esenyurt'ta beton mikserinin çarptığı kişi öldü (1)
6 saat önce
Ersan SAN / ESENYURT'ta beton mikserinin çarptığı kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
Ersan SAN/ ESENYURT'ta beton mikserinin çarptığı kişi öldü.
Esenyurt, Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye beton mikseri çarptı. Beton mikserinin altında kalan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
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