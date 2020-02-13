Esenyurt'ta beton mikserinin çarptığı kişi öldü (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta beton mikserinin çarptığı kişi öldü (1) - Son Dakika

Esenyurt'ta beton mikserinin çarptığı kişi öldü (1)

6 saat önce

Ersan SAN / ESENYURT'ta beton mikserinin çarptığı kişi öldü.

Esenyurt'ta beton mikserinin çarptığı kişi öldü (1), System.String[]

Ersan SAN/ ESENYURT'ta beton mikserinin çarptığı kişi öldü.

Esenyurt, Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye beton mikseri çarptı. Beton mikserinin altında kalan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.


Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
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