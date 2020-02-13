ESENYURT'TA BETON MİKSERİNİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA BETON MİKSERİNİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ (2) - Son Dakika

ESENYURT'TA BETON MİKSERİNİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ (2)

6 saat önce

Kaza anı kameradaErsan SAN-Veysel TİMDU / ESENYURT'ta beton mikserinin çarptığı kişi öldü.

ESENYURT'TA BETON MİKSERİNİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ (2), System.String[]

-Kaza anı kamerada

Ersan SAN-Veysel TİMDU/ ESENYURT'ta beton mikserinin çarptığı kişi öldü. Kaza anı kameralara yansıdı.

Esenyurt, Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye beton mikseri çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde aracın altında kalan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, beton mikseri yayaya çarpıyor. Mikser çarpmanın ardından duruyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Kaza anı güvenlik kamerası

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Yerde yatan yaya

-Ekiplerden görüntü


Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:35 Kaynak: DHA
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