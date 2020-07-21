Esenyurt'ta bıçaklı saldıraya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Esenyurt'ta servis beklerken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökevler Mahallesi'nde bir site önünde servis aracı bekleyen Ahmet Mithat Bozkurt, çardakta oturan ve yanına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Aldığı darbeyle yere düşen Bozkurt'u birkaç kez daha bıçaklayan zanlı olay yerinde kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'u ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlatırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.