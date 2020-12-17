Esenyurt'ta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Esenyurt'ta, bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu bir kişi, Fatih Mahallesi Bahçeyolu Sokağı'ndaki börekçiye gitti.
Bu sırada börekçiye giren şüpheli, Suriye uyruklu kişiyi sırtından bıçaklayarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
- Kaynak: AA
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