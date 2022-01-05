Esenyurt'ta bilardo salonu sahibi ve müşterileri darbeden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Esenyurt'ta bilardo salonu sahibi ile müşterileri darbettikleri iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 28 Aralık'ta Pınar Mahallesi'ndeki bir bilardo salonunda bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler birbirlerine istekalarla saldırdı. Kavga iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Salona gelen 3 şüphelinin, yabancı uyruklu iş yeri sahibi M.M.A.S.F.'den para istediği, olumsuz yanıt verilmesi üzerine bilardo sopalarıyla içerdekilere saldırdığı öne sürüldü.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya karışan T.A. ile H.T. gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.