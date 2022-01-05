Esenyurt'ta bilardo salonunu savaş alanına çeviren 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ESENYURT'ta bilardo salonunun sahibinden haraç alamadıkları için müşterilere istekalarla saldıran 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerin sitedeki başka bir dükkandan haraç isteme anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Aralık Salı günü saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde bulunan sitenin içindeki bir bilardo salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, T.A. ve H.T., yaklaşık bir aydır haraç almaya çalıştıkları bilardo salonu sahibi olan yabancı uyruklu M.M.A.S.F.'den para istedi. İş yeri sahibinin para vermemesi üzerine T.A. ve H.T., istekalarla müşterilere saldırdı. Bilardo salonunun bir anda karıştığı kavgada 2 isteka kafalarda kırıldı. Kavga anları ise oyun salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS EKİPLERİ AYNI SİTEDE YAKALADI

Yaşanan kavganın ardından polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda polisler, bilardo salonunun bulunduğu sitede yaşayan T.A. ve H.T.'yi yakaladı. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 saldırgan çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

HARAÇ İSTEME ANLARI GÜVENLİK KAMEASINDAŞüphelilerin, aynı site içindeki bir kuaförden de haraç istediği anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülere, bir şüphelinin elinde sopa ile dükkanın dışında beklediği ve tartışma anları yansıdı.