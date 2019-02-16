Esenyurt'ta Bin 750 Daireli Sitede Elektrik Kesildi, Vatandaşlar Sokağa Döküldü
50 dakika önce
Esenyurt'ta iddiaya göre bin 750 daireli sitenin yönetimi elektrik borcunu ödemedi.
Esenyurt
'ta iddiaya göre bin 750 daireli sitenin yönetimi elektrik borcunu ödemedi. Termometrenin 7 dereceyi gösterdiği havada elektriksiz kalan site sakinleri tencere tavalarla sokağa dökülerek yönetimi protesto etti. Site sakinleri küçük çocukların üşüdüğünü belirterek, yaşanan duruma bir an önce çözüm bulunmasını talep etti. İddiaya göre, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi
2011 Sokak'ta bulunan bin 750 daireli sitenin yönetimi elektrik borcunu ödemedi. Bugün akşamüzeri elektrikleri kesilen site sakinleri bir süre elektriğin tekrar gelmesini bekledi. Fakat elektriğin saatlerce gelmemesi üzerine site sakinleri sokağa döküldü. Termometrenin 7 dereceyi gösterdiği havada elektriksiz kalan site sakinleri tencere tava çalarak site yönetimini protesto etti. Çocuklarıyla birlikte soğuk havada elektriksiz kaldıklarını söyleyen vatandaşlar site yönetiminden yaşanan duruma bir an önce çözüm bulunmasını talep etti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:06 Kaynak: İHA
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