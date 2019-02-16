Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Bin 750 Daireli Sitede Elektrik Kesildi, Vatandaşlar Sokağa Döküldü

Esenyurt'ta Bin 750 Daireli Sitede Elektrik Kesildi, Vatandaşlar Sokağa Döküldü

33 dakika önce

Esenyurt'ta bin 750 daireli sitede elektrik kesildi, vatandaşlar sokağa döküldü Esenyurt'ta elektrik borcunu ödemeyen site yönetimine tencere tavalı protesto Termometrenin 7 dereceyi gösterdiği havada elektriksiz kaldılar, tencere tavalarla sokağa döküldülerİSTANBUL - Esenyurt'ta iddiaya göre...

Esenyurt'ta Bin 750 Daireli Sitede Elektrik Kesildi, Vatandaşlar Sokağa Döküldü, System.String[]
Esenyurt'ta bin 750 daireli sitede elektrik kesildi, vatandaşlar sokağa döküldü
Esenyurt'ta elektrik borcunu ödemeyen site yönetimine tencere tavalı protesto
Termometrenin 7 dereceyi gösterdiği havada elektriksiz kaldılar, tencere tavalarla sokağa döküldüler

İSTANBUL - Esenyurt'ta iddiaya göre bin 750 daireli sitenin yönetimi elektrik borcunu ödemedi. Termometrenin 7 dereceyi gösterdiği havada elektriksiz kalan site sakinleri tencere tavalarla sokağa dökülerek yönetimi protesto etti. Site sakinleri küçük çocukların üşüdüğünü belirterek, yaşanan duruma bir an önce çözüm bulunmasını talep etti.
İddiaya göre, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2011 Sokak'ta bulunan bin 750 daireli sitenin yönetimi elektrik borcunu ödemedi. Bugün akşamüzeri elektrikleri kesilen site sakinleri bir süre elektriğin tekrar gelmesini bekledi. Fakat elektriğin saatlerce gelmemesi üzerine site sakinleri sokağa döküldü. Termometrenin 7 dereceyi gösterdiği havada elektriksiz kalan site sakinleri tencere tava çalarak site yönetimini protesto etti.
Çocuklarıyla birlikte soğuk havada elektriksiz kaldıklarını söyleyen vatandaşlar site yönetiminden yaşanan duruma bir an önce çözüm bulunmasını talep etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:50 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var İki Grup Arasındaki Kavga AVM'yi Savaş Alanına Çevirdi! Yaralılar Var

Kız Çocuğu, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Silahla Vurarak Öldürdü Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:23:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Bin 750 Daireli Sitede Elektrik Kesildi, Vatandaşlar Sokağa Döküldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]