Esenyurt'ta binada çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta binada çıkan yangında bir kişi yaralandı

29.04.2022 16:25
Esenyurt'ta binada çıkan yangında bir kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında bir kişi yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, üst katlarda mahsur kalan bazı vatandaşların, binanın önüne park eden panelvan tipi aracın üzerine çıkan kişilerce kurtarılması yer alıyor.

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Fatih Mahallesi, Esenyurt, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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