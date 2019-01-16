Esenyurt'ta Binada Yangın: 10 Kişi Kurtarıldı
19 dakika önce
Esenyurt'ta binada yangın: 10 kişi kurtarıldıİSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangında aralarında çocukların olduğu 10 kişi itfaiye tarafından merdivenle kurtarıldı.
Esenyurt
'ta binada yangın: 10 kişi kurtarıldı
İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangında aralarında çocukların olduğu 10 kişi itfaiye tarafından merdivenle kurtarıldı. Yangında 2 kişinin ise etkilendiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Necip Fazıl Kısakürek
Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda binayı saran dumanlar nedeniyle üst katlarda vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara başladı. Aralarında çocuklarında olduğu toplam 10 kişi itfaiye aracının merdiveni ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ise ambulans ekipleri tarafından yardım edildi.
Yangın sırasında binada bulunan bir vatandaş yaşananları aktarırken yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından araştırılıyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:04 Kaynak: İHA
Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi
Hırsızın Kamyonet ve Duvar Arasında Can Pazarı
Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin
Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı