Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Binada Yangın: 10 Kişi Kurtarıldı

Esenyurt'ta Binada Yangın: 10 Kişi Kurtarıldı

57 dakika önce

Esenyurt'ta binada yangın: 10 kişi kurtarıldı İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangında aralarında çocukların olduğu 10 kişi itfaiye tarafından merdivenle kurtarıldı.

Esenyurt'ta binada yangın: 10 kişi kurtarıldı İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangında aralarında çocukların olduğu 10 kişi itfaiye tarafından merdivenle kurtarıldı. Yangında 2 kişinin ise etkilendiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda binayı saran dumanlar nedeniyle üst katlarda vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara başladı. Aralarında çocuklarında olduğu toplam 10 kişi itfaiye aracının merdiveni ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ise ambulans ekipleri tarafından yardım edildi.
Yangın sırasında binada bulunan bir vatandaş yaşananları aktarırken yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:07 Kaynak: İHA

İtfaiye, Esenyurt, 3. Sayfa
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