Esenyurt'ta binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Esenyurt'ta binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı.

Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangın cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın, akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir apartmanın çatı katında çıktı. Apartmanın çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Apartmanın ise tahliye edildiği öğrenildi. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. (İHA)

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