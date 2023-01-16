Kendisini takip edip saldıran şahısları vurdu: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Kendisini takip edip saldıran şahısları vurdu: 1 ölü

16.01.2023 09:40

Kendisini takip edip saldıran şahısları vurdu: 1 ölüİSTANBUL Esenyurt'ta bir adam, kendisini takip eden ve bir sokakta saldırıda bulunan 2 kişiyi silahla vurdu.

Kendisini takip edip saldıran şahısları vurdu: 1 ölü

İSTANBUL Esenyurt'ta bir adam, kendisini takip eden ve bir sokakta saldırıda bulunan 2 kişiyi silahla vurdu. Şahıslardan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Adam ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Osmangazi Mahallesi Derya sokakta yaşandı. İddiaya göre, Emre Y.ve Resul T. isimli şahıslar, ismi öğrenilemeyen bir adamı takip etmeye başladı. Ara sokağa girdiğinde adama yaklaşarak saldırdılar. Adam ise saldırıya yanında bulunan silah ile karşılık vererek Emre Y. ve Resul T'yi vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahısları hastaneye kaldırdı. Ancak Emre Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulan Resul T.'nin ise durumun ağır yaralı olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan adam, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Esenyurt'ta bir adam kendisini takip edip saldıran şahısları vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Esenyurt'ta bir adam kendisini takip edip saldıran şahısları vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Esenyurt'ta taksici ile müşteri arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı Esenyurt'ta taksici ile müşteri arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini takip edip saldıran şahısları vurdu: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2023 10:02:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kendisini takip edip saldıran şahısları vurdu: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement