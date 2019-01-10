Esenyurt'ta Bir Apartmanda Çıkan Yangında Evlerinde Mahsur Kalan 14 Kişi İtfaiye Ekiplerince...
1 saat önce
IHAAW172819-ASA/10-01-2019- Esenyurt'ta bir apartmanda çıkan yangında evlerinde mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
IHAAW172819-ASA/10-01-2019
- Esenyurt
'ta bir apartmanda çıkan yangında evlerinde mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 10.01.2019 17: 28: 19 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:34 Kaynak: İHA
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