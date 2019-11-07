Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta bir ayağı sakat ve gözü kör ata işkence
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta bir ayağı sakat ve gözü kör ata işkence

Esenyurt'ta bir ayağı sakat ve gözü kör ata işkence

7 saat önce

Esenyurt'ta bir ayağı kırık ve bir gözü kör olan ata sahibi tarafından kilolarca yük taşıtılıp adeta işkence edildi.

Esenyurt'ta bir ayağı kırık ve bir gözü kör olan ata sahibi tarafından kilolarca yük taşıtılıp adeta işkence edildi. İçler acısı olayı gören duyarlı vatandaşlar ve zabıta atı sahibinin elinden kurtardı.

Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bir ata, sahibi tarafından at arabasına bağlanarak kilolarca yük taşıtılıyordu. Durumu gören vatandaşlar ve zabıta atı yol kenarında durdurdu. Zayıf ve bitkin olan atı inceleyen zabıta ve veteriner ekipleri bir ayağının kırık bir gözünün ise kör olduğunu tespit etti. Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerini karşısında gören at sahibi kaçtı. Zabıta ise çevrede bulduğu yiyecekler ve su ile atı besledi. Atın içler acısı hali görenlerin yüreğini sızlattı. At yapılan ilk kontrollerinin ardından belediye ekipleri tarafından veterinerliğe gönderildi.

Doruk Rüzgar Ergin isimli öğrenci konuyla ilgili konuşarak, "Ben görmedim ama görseydim çok bağırırdım hayvanları çok seviyorum" dedi.

Bir diğer vatandaş ise, "At sakat bu şekilde çalıştırıyor bu hayvanı eziyet ediyor. Allah razı olsun bizim Esenyurt zabıtalarımız tesadüfen bu atı gördüler. Eziyet ediliyordu, hayvanı perişan halde bırakmış" diye konuştu.

(Murat Delice/İHA)

Esenyurt'ta bir ayağı sakat ve gözü kör ata işkence

Esenyurt, Yenikent, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
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