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Esenyurt'ta bir ayakkabıcı dükkanı sular altında kaldı

39 dakika önce

Esenyurt'ta bir ayakkabıcı dükkanı sular altında kaldı İşyeri sahibinin suları çıkarma çalışması güvenlik kamerasına yansıdıİSTANBUL - Esenyurt'ta gece saatlerinde bastıran yağmur nedeniyle bir ayakkabı dükkanını, su bastı.

Esenyurt'ta bir ayakkabıcı dükkanı sular altında kaldı

İşyeri sahibinin suları çıkarma çalışması güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta gece saatlerinde bastıran yağmur nedeniyle bir ayakkabı dükkanını, su bastı. İşyeri sahibi, dükkana gelerek suları tahliye etmeye çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından yağmurlu hava gece saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Yağışlı havayla birlikte bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan ayakkabıcı dükkanı da yağmur nedeniyle sular altında kaldı. İşyerinin üst katında oturan sahibi ise, şiddetli yağmurun başladığını görünce dükkanını kontrol etmek istedi. Aşağıya inen işyeri sahibi, dükkanının sular altında kaldığını görünce itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerin gelme süresi içerisinde, sahibi kendi imkanlarıyla işyerindeki suları dışarıya atmaya çalıştı. Ayakkabıları zarar gören işyerinin sahibinin dükkandaki suları çıkartma çalışmaları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bir ayakkabıcı dükkanı sular altında kaldı

İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
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