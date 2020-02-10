Esenyurt'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Esenyurt'ta bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 872 Sokağı'ndaki 5 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ait merdivenli araçlarla kurtarıldı.

Dumandan etkilenen bazı kişiler olay yerindeki ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esenyurt'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü

Fatih Mahallesi, Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:59 Kaynak: AA
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