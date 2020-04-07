Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi (2) - Son Dakika

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Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi (2)
6 saat önce
Olay yerinden detaylar İtfaiye ve ambulanslar Toplanan vatandaşlar İSTANBUL - Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Olay yerinden detaylar
İtfaiye ve ambulanslar
Toplanan vatandaşlar İSTANBUL - Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Patlamada yaralananlar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:31 Kaynak: AA
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