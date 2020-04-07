Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi (2) - Son Dakika

Olay yerinden detaylar

İtfaiye ve ambulanslar

Toplanan vatandaşlar İSTANBUL - Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Patlamada yaralananlar ambulansla hastaneye sevk edildi.