Son dakika gündem: Esenyurt'ta 4. kattan düşen kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Esenyurt'ta bir binanın dördüncü katından düşen Sevcan Demir'in (33) ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi 831 Sokak'ta ikamet eden Sevcan Demir ile erkek arkadaşı Kenan D. arasında dün 23.00 sıralarında tartışma çıktı.

Yüksek sesle sürdüğü iddia edilen tartışma üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Adrese gelen polislere kapıyı açan Sevcan Demir'in şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Daha sonra devam eden tartışmanın ardından henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattaki daireden apartman boşluğuna düşen Demir, ağır yaralandı.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Demir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, Kenan D.'yi gözaltına aldı.

Polisin evde yaptığı incelemede, Demir tarafından 12 yaşındaki oğluna yazıldığı değerlendirilen bir not bulundu. Ekipler, evdeki birçok eşyanın ve kapının kırık olduğunu tespit etti.

Öte yandan Sevcan Demir'in babası polise verdiği ifadesinde, kızıyla olaydan 1 saat önce görüntülü telefon görüşmesi yaptıklarını, Kenan D. ile tartıştıklarını anlatarak, Kenan D.'nin telefonu eline alarak "Ben bunu öldüreceğim." dediğini öne sürdü.

Şüpheli Kenan D. emniyetteki sorgusunda evli ve bir çocuğu olduğunu, bir süredir gönül ilişkisi yaşadığı Demir'den ayrılmak istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonucu Demir'in kendini evin salonundaki pencereden aşağı attığını iddia etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olduğu öğrenilen Sevcan Demir'in ölüm sebebi araştırılıyor.

Şüpheli Kenan D., emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.