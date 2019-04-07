Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Bir Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı

Esenyurt'ta Bir Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı

24 dakika önce

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenyurt'ta Bir Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı, System.String[]
Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları da havadan görüntülendi. Esenyurt Yayla Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti, alevler başka binalara sıçramadan söndürdü. Polis ekipleri tedbir amaçlı yanan binayla bitişiğindeki apartmanı boşalttı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ise havadan görüntülendi.

(Erdal Can İçelli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:31 Kaynak: İHA

İtfaiye, Esenyurt, Güncel
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