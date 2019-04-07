Esenyurt'ta Bir Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı
24 dakika önce
Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Esenyurt
'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye
ekiplerinin çalışmaları da havadan görüntülendi. Esenyurt Yayla Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti, alevler başka binalara sıçramadan söndürdü. Polis
ekipleri tedbir amaçlı yanan binayla bitişiğindeki apartmanı boşalttı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ise havadan görüntülendi.
(Erdal Can İçelli/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:31 Kaynak: İHA
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