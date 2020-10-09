Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı

09.10.2020 21:44

Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı Esenyurt'ta bir binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 772. Sokakta bulunan bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, büyük panik yaşayarak adeta mahalleye döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın mahalline gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı müdahaleler sonrasında çatıdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatıda maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı
Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı
Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı
Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt, İtfaiye, Yangın, Ateşe, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

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