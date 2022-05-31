Esenyurt'ta bir çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen kişi yakalandı

31.05.2022 05:30
Esenyurt'ta bir çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen kişi yakalandı

Esenyurt'ta bir çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde bulunan camide, bir kişinin küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine, mahalleli cami önünde toplandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çevik kuvvet sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıyı cami önünde toplanan mahalleli linç etmek istedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada konuyla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Süleymaniye Mahallesi, Esenyurt, Taciz, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta bir çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika


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