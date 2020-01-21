Son Dakika › 3. Sayfa › Esenyurt'ta bir depoyu basan polis ekipleri, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirdi. - Son Dakika
Esenyurt'ta bir depoyu basan polis ekipleri, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirdi.
6 saat önce
Esenyurt'ta bir depoyu basan polis ekipleri, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:13 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta bir depoyu basan polis ekipleri, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirdi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı - İSTANBUL
Son Dakika Eski NBA oyuncusu Delonte West, yol ortasında dövüldü TEM otoyolunda hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu yaşandı İnternette mentollü sigara fırsatçılığı! Değerinin iki katına satılıyor İzmir'de yakalanan Bekmezci, elebaşı Gülen'in canlı kuryeliğini yapmış