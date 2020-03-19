Son Dakika › 3. Sayfa › Esenyurt'ta bir depoyu basan polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 15 bin... - Son Dakika
Esenyurt'ta bir depoyu basan polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 15 bin...
6 saat önce
Esenyurt'ta bir depoyu basan polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 15 bin şişe sahte dezenfektan ve yüklü miktarda etil alkol ele geçirdi.
Esenyurt'ta bir depoyu basan polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 15 bin şişe sahte dezenfektan ve yüklü miktarda etil alkol ele geçirdi
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:13 Kaynak: İHA
Son Dakika Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı