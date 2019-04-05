Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Bir Evde Buzdolabı Patladı

Esenyurt'ta Bir Evde Buzdolabı Patladı

1 saat önce

Esenyurt'ta bir apartman dairesinde buzdolabı motorunun patlamasıyla yangın çıktı.

Esenyurt'ta Bir Evde Buzdolabı Patladı, System.String[]
Esenyurt'ta bir apartman dairesinde buzdolabı motorunun patlamasıyla yangın çıktı. Aile yangını gözyaşları içerisinde izlerken, evin 'Mıcır' isimli kedisi dumandan zehirlenerek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt ilçesi Sanat Sokak'ta bir apartmanın birinci katında 4 kişilik bir ailenin yaşadığı dairede buzdolabı motorunun patlamasıyla yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle alevler evin mutfak bölümünden başlayarak tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dairede yaşayan aile itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangını gözyaşları içerisinde izleyen aile fertlerini akrabaları sakinleştirmeye çalıştı. Yangında evin 'Mıcır' isimli kedisi ise dumandan zehirlenerek telef oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde büyük hasar meydana geldi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:26 Kaynak: İHA

İtfaiye, Esenyurt, 3. Sayfa
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