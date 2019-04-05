Esenyurt'ta Bir Evde Buzdolabı Patladı
1 saat önce
Esenyurt'ta bir apartman dairesinde buzdolabı motorunun patlamasıyla yangın çıktı.
Esenyurt
'ta bir apartman dairesinde buzdolabı motorunun patlamasıyla yangın çıktı. Aile yangını gözyaşları içerisinde izlerken, evin 'Mıcır' isimli kedisi dumandan zehirlenerek telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Esenyurt ilçesi Sanat Sokak'ta bir apartmanın birinci katında 4 kişilik bir ailenin yaşadığı dairede buzdolabı motorunun patlamasıyla yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle alevler evin mutfak bölümünden başlayarak tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dairede yaşayan aile itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangını gözyaşları içerisinde izleyen aile fertlerini akrabaları sakinleştirmeye çalıştı. Yangında evin 'Mıcır' isimli kedisi ise dumandan zehirlenerek telef oldu. İtfaiye
ekipleri tarafından söndürülen yangında evde büyük hasar meydana geldi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:26 Kaynak: İHA
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