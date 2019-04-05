Esenyurt'ta Bir Evde Buzdolabı Patladı
1 saat önce
Esenyurt'ta bir evde buzdolabı patladı Yangında evin kedisi "mıcır" telef olduİSTANBUL - Esenyurt'ta bir apartman dairesinde, buzdolabı motorunun patlamasıyla yangın meydana geldi.
Esenyurt
'ta bir evde buzdolabı patladı
Yangında evin kedisi "mıcır" telef oldu
İSTANBUL - Esenyurt'ta bir apartman dairesinde, buzdolabı motorunun patlamasıyla yangın meydana geldi. Kısa sürede tüm evi etkisi altına alan yangın büyük çapta hasara neden oldu. Evde yaşayan aile, yangını gözyaşları içerisinde izlerken yangında aile ile yaşayan 'Mıcır' isimli kedi dumandan zehirlenerek telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Esenyurt ilçesine bağlı Sanat Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında 4 kişilik bir ailenin yaşadığı dairede buzdolabı motorunun patlamasıyla yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle alevler evin mutfak bölümünden başlayarak tüm evi etkisi altına aldı.
Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınırken yangının çıktığı dairede yaşayan aile, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangını gözyaşları içerisinde izleyen aileyi, akrabaları sakinleştirmeye çalıştı. Yangında aileden kimse yaralanmaz iken aile ile yaşayan 'Mıcır' isimli kedi dumanlardan etkilenerek telef oldu. İtfaiye
ekipleri tarafından söndürülen yangın evde büyük çapta hasara neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:48 Kaynak: İHA
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