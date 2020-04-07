Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldi - Son Dakika

Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldi
6 saat önce
Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldiği, yaralıların olduğu bildirildi.
Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldiği, yaralıların olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 2307. Sokak'ta bir evde patlama meydana geldi.
Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:26 Kaynak: AA
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