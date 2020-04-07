Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldi - Son Dakika

Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldi
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Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldi Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir evde patlama yaşandı.
Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldi
İSTANBUL - Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir evde patlama yaşandı. Olay yerinde yaralılar olduğu belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:47 Kaynak: İHA
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