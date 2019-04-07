Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Bir Evin Çatısında Yangın Çıktı.

Esenyurt'ta Bir Evin Çatısında Yangın Çıktı.

1 saat önce

Esenyurt'ta bir evin çatısında yangın çıktı.

Esenyurt'ta Bir Evin Çatısında Yangın Çıktı., System.String[]
Esenyurt'ta bir evin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlerin bitişiğindeki binalara sıçramaması için çaba gösteriyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:41 Kaynak: İHA

İtfaiye, Esenyurt, 3. Sayfa
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