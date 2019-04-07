Esenyurt'ta Bir Evin Çatısında Yangın Çıktı.
1 saat önce
Esenyurt'ta bir evin çatısında yangın çıktı.
Esenyurt
'ta bir evin çatısında yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri alevlerin bitişiğindeki binalara sıçramaması için çaba gösteriyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:41 Kaynak: İHA
Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti
Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü
12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi
Üzerine Televizyon Düşen Minik Kamil Efe, Hayatını Kaybetti