Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta bir fabrikada 40 kişi yemekten zehirlendi
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta bir fabrikada 40 kişi yemekten zehirlendi

Esenyurt'ta bir fabrikada 40 kişi yemekten zehirlendi

1 saat önce

Esenyurt bulunan bir fabrikanın yemekhanesinde yemek yiyen yaklaşık 40 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt bulunan bir fabrikanın yemekhanesinde yemek yiyen yaklaşık 40 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan fabrika çalışanlarının zehirlendikleri ortaya çıktı. Yemekten zehirlenen işçiler hastanelere akın etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Cuma günü Esenyurt Kıraçta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın yemekhanesinde yemek yiyen yaklaşık 40 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçiler yemekten yaklaşık 12 saat sonra mide bulantısı, halsizlik, ateş ve kusma gibi şikayetleriyle farklı hastanelere gitti. 2 gündür hastanede olan işçilerin bir kısmının tedavileri devam ederken, bir kısmı taburcu edildi. Yapılan incelemelerde fabrika çalışanlarının yedikleri yemekten zehirlendikleri ortaya çıktı. Farklı hastanelerde tedavi olan çalışanlar 5 gün rapor aldılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"BÜTÜN YEMEK YİYEN ÇALIŞANLAR ZEHİRLENDİ"

Öğlen yemekhanede yedikleri tatlıdan şüphelenen fabrika çalışanı, "Cuma günü yemekhanede toplu olarak yemek yedik. Cumartesi sabah hastalık kendisini göstermeye başladı. Bulantı, kusma ve ishal olarak önce kendini gösterdi. Daha sonra arkadaşlarımızla telefonlaştığımızda herkesin aynı şikayetle hastanelere gittiğini öğrendik. Gıda zehirlenmesi yaşadık. Arkadaşlarla konuştuğumuzda "ekler" diye tabir edilen tatlıdan olabileceğini düşündük. Şuan halsiz durumdayız. 5 gün rapor alan arkadaşlarımız var" diye konuştu.

(İHA)

Esenyurt'ta bir fabrikada 40 kişi yemekten zehirlendi

Esenyurt, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 02:35 Kaynak: İHA
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