Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta bir fabrikada 40 kişi yemekten zehirlendi
Son Dakika Genel Esenyurt'ta bir fabrikada 40 kişi yemekten zehirlendi

Esenyurt'ta bir fabrikada 40 kişi yemekten zehirlendi

23 dakika önce

Esenyurt'ta bir fabrikada 40 kişi yemekten zehirlendi Yemekten zehirlenen işçiler hastanelere akın ettiİSTANBUL - Esenyurt bulunan bir fabrikanın yemekhanesinde yemek yiyen yaklaşık 40 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta bir fabrikada 40 kişi yemekten zehirlendi

Yemekten zehirlenen işçiler hastanelere akın etti

İSTANBUL - Esenyurt bulunan bir fabrikanın yemekhanesinde yemek yiyen yaklaşık 40 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan fabrika çalışanlarının zehirlendikleri ortaya çıktı. Yemekten zehirlenen işçiler hastanelere akın etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Cuma günü Esenyurt Kıraçta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın yemekhanesinde yemek yiyen yaklaşık 40 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçiler yemekten yaklaşık 12 saat sonra mide bulantısı, halsizlik, ateş ve kusma gibi şikayetleriyle farklı hastanelere gitti. 2 gündür hastanede olan işçilerin bir kısmının tedavileri devam ederken, bir kısmı taburcu edildi. Yapılan incelemelerde fabrika çalışanlarının yedikleri yemekten zehirlendikleri ortaya çıktı. Farklı hastanelerde tedavi olan çalışanlar 5 gün rapor aldılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Bütün yemek yiyen çalışanlar zehirlendi"

Öğlen yemekhanede yedikleri tatlıdan şüphelenen fabrika çalışanı, "Cuma günü yemekhanede toplu olarak yemek yedik. Cumartesi sabah hastalık kendisini göstermeye başladı. Bulantı, kusma ve ishal olarak önce kendini gösterdi. Daha sonra arkadaşlarımızla telefonlaştığımızda herkesin aynı şikayetle hastanelere gittiğini öğrendik. Gıda zehirlenmesi yaşadık. Arkadaşlarla konuştuğumuzda "ekler" diye tabir edilen tatlıdan olabileceğini düşündük. Şuan halsiz durumdayız. 5 gün rapor alan arkadaşlarımız var" diye konuştu.

Esenyurt'ta bir fabrikada 40 kişi yemekten zehirlendi

Esenyurt, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Yere tükürme" dedi, ölümüne dayak yedi! Araya giren kadına da yumruk attılar
Bakırköy'de öğrenciler arasında 'yan baktın' kavgası: 2 yaralı Kayseri'de iki çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Çinli banka ICBC'den istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 01:00:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta bir fabrikada 40 kişi yemekten zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]