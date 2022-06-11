Alınan bilgiye göre, Orhan Gazi Mahallesi'nde bulunan Isıso Sanayi Sitesi'ndeki bir demir fabrikasının içindeki 3 makine henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kaynak: AA

Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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