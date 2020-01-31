Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı - Son Dakika

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

6 saat önce

Esenyurt'ta tekstil ürünleri için lastik üretimi yapılan 5 katlı bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı, System.String[]

Esenyurt'ta tekstil ürünleri için lastik üretimi yapılan 5 katlı bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi 232. sokakta bulunan, tekstil ürünleri için lastik üretiminin yapıldığı fabrikanın 3. katında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden fabrika çalışanları binayı boşaltırken kısa sürede büyüyen alevler ve duman tüm katı kapladı.


İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Fabrikada hasara neden olan yangının tamamen söndürülmesi için itfaiyenin çalışmaları sürüyor.

Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eminönü'nde bir hanın çatısında yangın çıktı
İstanbul'da liseli genç kızlara taciz iddiası! 2 şüpheli gözaltına alındı Emniyet, bekçilerin eğitim durumlarıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan koronavirüs açıklaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 11:52:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]