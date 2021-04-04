ESENYURT'TA BİR GECEDE 9 ARACI SOYAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TA BİR GECEDE 9 ARACI SOYAN HIRSIZLAR KAMERADA

04.04.2021 10:53

ESENYURT'ta, bir gecede 9 otomobilin camlarını kırarak hırsızlık yapan 2 şüpheli, ertesi gün polis ekipleri tarafından yakalandı.

ESENYURT'ta, bir gecede 9 otomobilin camlarını kırarak hırsızlık yapan 2 şüpheli, ertesi gün polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise çevredeki apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 2 Nisan Cuma günü saat 02.45 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa gelen kimliği belirsiz kişiler, park halinde bulunan otomobillerin kapılarını zorlamaya başladı. Kapılarını açabildikleri otomobillerin içinden, araç sahiplerine ait eşyaları çalan hırsızlar daha sonra yanlarında getirdikleri çalıntı olduğu öğrenilen kamyonetle kaçtı. Sabah uyandıklarında otomobillerinin camlarının kırık olduğu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışmaya başladı.

ERTESİ GÜN YAKALANDILAR

Çalışmaların tamamlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kullandıkları kamyonetin de çalıntı olduğunu öğrenen polis ekipleri, hırsızların adres bilgisine ulaştı. Yapılan baskınla 2 şüpheli yakalanarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Diğer şüphelilerin de yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki binaların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, şüphelilerin araçların kapısını zorlaması ve kapısını açmayı başardığı bir otomobilden hırsızlık yaptığı anlar yansıdı.

'5-6 BİN LİRA DEĞERİNDE MALZEMEM ALINDI

Hırsızların mağdur ettiği vatandaşlardan Hacı Ali Kıran, 'Gece bir minibüs ile 7-8 kişi, sokağa giriyor, ne kadar araç varsa camlarını kırıyorlar. İçerde ne malzeme varsa, araçlarına doldurup gidiyorlar. Bir gecede 20 aracın soyulduğunu söylüyorlar ama karakola gidip şikayette bulunan sadece benim. Benim arabamdan 5-6 bin lira değerinde malzemem alındı. Dediğim gibi burada alınan malzemeler, seçmece değil. Onların işine yarayan değil, para edebilecek her şeyi alıyorlar. Bu şahsi eşya da olabilir, giyim, gıda fark etmiyorlar onlar için. Bazı ağabeylerimizin de araçlarının camlarını patlatmışlar fakat hiçbir şey almamışlar. Camını yaptırmak için 500-600 lira para ödedi dedi.

ESENYURT'TA BİR GECEDE 9 ARACI SOYAN HIRSIZLAR KAMERADA
ESENYURT'TA BİR GECEDE 9 ARACI SOYAN HIRSIZLAR KAMERADA
ESENYURT'TA BİR GECEDE 9 ARACI SOYAN HIRSIZLAR KAMERADA
ESENYURT'TA BİR GECEDE 9 ARACI SOYAN HIRSIZLAR KAMERADA
ESENYURT'TA BİR GECEDE 9 ARACI SOYAN HIRSIZLAR KAMERADA
ESENYURT'TA BİR GECEDE 9 ARACI SOYAN HIRSIZLAR KAMERADA

Hırsızlık, Esenyurt, Nisan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA BİR GECEDE 9 ARACI SOYAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti
2015'te otobüsüne silahlı saldırı yapılan Fenerbahçe'den bir paylaşım daha: 2015'te otobüsüne silahlı saldırı yapılan Fenerbahçe'den bir paylaşım daha: "Taş değil kurşun!"         
12:22
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir         
12:02
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız         
11:17
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında         
11:05
Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor         
08:55
Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi         
08:32
İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin         
08:08
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor         
19:47
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 12:32:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ESENYURT'TA BİR GECEDE 9 ARACI SOYAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei