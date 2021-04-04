ESENYURT'TA BİR GECEDE 9 ARACI SOYAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'ta, bir gecede 9 otomobilin camlarını kırarak hırsızlık yapan 2 şüpheli, ertesi gün polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise çevredeki apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 2 Nisan Cuma günü saat 02.45 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa gelen kimliği belirsiz kişiler, park halinde bulunan otomobillerin kapılarını zorlamaya başladı. Kapılarını açabildikleri otomobillerin içinden, araç sahiplerine ait eşyaları çalan hırsızlar daha sonra yanlarında getirdikleri çalıntı olduğu öğrenilen kamyonetle kaçtı. Sabah uyandıklarında otomobillerinin camlarının kırık olduğu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışmaya başladı.

ERTESİ GÜN YAKALANDILAR

Çalışmaların tamamlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kullandıkları kamyonetin de çalıntı olduğunu öğrenen polis ekipleri, hırsızların adres bilgisine ulaştı. Yapılan baskınla 2 şüpheli yakalanarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Diğer şüphelilerin de yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki binaların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, şüphelilerin araçların kapısını zorlaması ve kapısını açmayı başardığı bir otomobilden hırsızlık yaptığı anlar yansıdı.

'5-6 BİN LİRA DEĞERİNDE MALZEMEM ALINDI

Hırsızların mağdur ettiği vatandaşlardan Hacı Ali Kıran, 'Gece bir minibüs ile 7-8 kişi, sokağa giriyor, ne kadar araç varsa camlarını kırıyorlar. İçerde ne malzeme varsa, araçlarına doldurup gidiyorlar. Bir gecede 20 aracın soyulduğunu söylüyorlar ama karakola gidip şikayette bulunan sadece benim. Benim arabamdan 5-6 bin lira değerinde malzemem alındı. Dediğim gibi burada alınan malzemeler, seçmece değil. Onların işine yarayan değil, para edebilecek her şeyi alıyorlar. Bu şahsi eşya da olabilir, giyim, gıda fark etmiyorlar onlar için. Bazı ağabeylerimizin de araçlarının camlarını patlatmışlar fakat hiçbir şey almamışlar. Camını yaptırmak için 500-600 lira para ödedi dedi.