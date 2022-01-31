Bir genç sokak ortasında bacağından vuruldu - Son Dakika

İstanbul Esenyurt'ta bir genç, sokak ortasında silahla bacağından vurularak yaralandı. Olayın nedeni henüz bilinmezken polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Olay, Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Sokak ortasında bir genç tanımadığını iddia ettiği şahıs tarafından silahla bacağından vuruldu. Olayın faili saldırıdan sonra kaçarken çevredeki vatandaşlar yaralanan şahıs için adeta seferber oldu. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri ambulans ile yaralanan genci hastaneye kaldırırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

(Murat Delice - Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım/ İHA)