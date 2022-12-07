Esenyurt'ta bir hasta, böbrek taşı şikayetiyle gittiği tıp merkezinde "morfin bağımlısı" haline getirildiğini açıkladı: Doktor, 700 bin liramı aldı

İstanbul Esenyurt'ta böbrek hastası bir kişinin iddiaları akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre E.Y. (25) isimli vatandaş, böbrek taşı şikayetiyle geçtiğimiz eylül ayında bir özel tıp merkezine başvurdu. Hastanede görevli doktor Muzaffer B., kendisine ilaç tedavisi uygulanacağını ve rahatlatacağını söyledi. Hastaya, doktor tarafından morfin enjekte edildi.

MİKTARI AŞINCA KARA LİSTEYE ALINDI

Morfin alınca ağrıları azalan hasta Erol Y., gün aşırı hastaneye gitmeye başladı. Her gidişte doktor tarafından hastaya morfin enjekte edildi. Ancak bir süre sonra günlük doz miktarının artması ile Erol Y. hastane tarafından kara listeye alındı.

OTOPARKTA HASTAYA MORFİN VERDİLER

Doktor Muzaffer B., artık morfin bağımlısı hale gelen hastası Erol Y.'ye bu kez başka çözümler önerdi. Dışarıdan temin edilen morfin, bir hemşirenin de yardımıyla para karşılığında Erol Y.'ye verilmeye başlandı. Bazen tıp merkezinin otoparkında, bazen de hastanın evine giden hemşire Musa K., hastaya günlük 12 doza kadar morfin vermeye devam etti.

DOKTORA 700 BİN LİRA KAPTIRDI

Bağımlılığı artan Erol Y. ise günlük 3 bin TL'yi bulan masrafları karşılamak için ailesinden, akrabalarından borç aldı. Durum, doktora yaklaşık 700 bin TL parasını kaptıran hasta Erol Y.'nin eşinin şüphelenmesiyle ortaya çıktı. E.Y., avukatı aracılığıyla emniyete giderek doktordan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"BENİ BAĞIMLI YAPTILAR"

Yaşanan süreci anlatan Erol Y., "Böbrek taşı tedavisi için geldiğim hastanede bana morfin ilacı yapıldı. Günlük bir doz yapılıyor. Fazlası yapılmıyor. Bu ilacı sürekli yaptırdığım için hastane beni kara listeye aldı. Doktor bana, 'Dışarıdan farklı insanlar getir onların üzerine yazalım sana uygulayalım' dedi. Hastanede 200 TL idi. Dışarıdan getirirsem kendisi bana 3 bin TL'ye yapacağını söyledi. Beni bağımlı yaptılar. Toplamda 700 bin TL paramı aldılar. Gönderdiğim paraların dekontları var. Hastanede doktor ve iki hemşire bana ilacı uyguladı. 'Tedavine iyi gelecek, ağrılarını kesecek' böyle söyleyerek bana yaptılar. Doktor tedaviyi 12 doza kadar çıkarttı. İlaçlar bana, hastanenin acil kısmında, otoparkta ve evimde gizli gizli yapılıyordu. Doktor temin ediyor, iki hemşire bana uyguluyordu" dedi.

GÜNDE 12 DOZ MORFİN

Hastanın avukatı Ceylan Irmak Beşiroğlu ise "Esenyurt'ta bir genç daha uyuşturucu ve uyarıcı maddeye alıştırıldı. Ama bu defa maalesef sağlık görevlileri tarafından. Kendisine tedavi edileceği vadedilerek hastanede uygulanan bir doz ilaç 12 doza kadar çıkartılıp, yasaklı, narkotik içeren bir maddeyle bağımlı hale getirildi. Daha sonra rahatsızlığının artması sonucunda aile durumu fark edip, bunun ilaç olmadığını bağımlılık yapan bir madde olduğunu tespit edip, ilgililer hakkında şikayette bulundular" diye konuştu.

DOKTOR VE HEMŞİRE İŞTEN ATILDI

İddiaya konu olan tıp merkezi, yaşananları doğrularken doktor Muzaffer B ve hemşire Musa K.'nın tıp merkezi ile ilişkisi kesildiğini açıkladı.