Üye Girişi
ESENYURT'TA BİR İNŞAATTA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

ESENYURT'TA BİR İNŞAATTA ERKEK CESEDİ BULUNDU

19.01.2022 15:30
ESENYURT'TA BİR İNŞAATTA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ESENYURT'ta inşaatta erkek cesedi bulundu.

ESENYURT'ta inşaatta erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında inşaatın güvenlik görevlileri çevreyi kontrol ederken, yerde birinin yattığını fark etti. Güvenlikçiler bunun üzerine polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü: ------------------------İnşaattan görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Olay yeri ekiplerinden görüntü-Olay yerinden görüntü-Cenaze aracından görüntü

-Detaylar


- İstanbul
YORUMLAR
500

Adli Tıp Kurumu, Esenyurt, Otopsi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA BİR İNŞAATTA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız         
16:09
12 yaşındaki çocuk direksiyona geçti, kaza geliyorum dedi: 2 yaralı 12 yaşındaki çocuk direksiyona geçti, kaza geliyorum dedi: 2 yaralı         
16:05
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
"İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video "İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video         
10:21
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:09 Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız
15:49 Kar yağışının hayatı felç ettiği Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu
15:42 Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti
15:25 Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında
15:23 İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı
15:22 Telefon zil seslerini taklit eden papağan sosyal medyada gündem oldu
15:16 Endonezyalı genç çektiği selfielerle milyoner oldu
15:06 Son Dakika: 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatya-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı
15:03 Aydın Söke'de skandal prim vurgunu: Ticaret Borsası Başkanı ve oğlu gözaltında
14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 16:22:26. #1.11#
SON DAKİKA: ESENYURT'TA BİR İNŞAATTA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement